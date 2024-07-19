В Киеве полицейские задержали ревнивца, который ограбил ремонтника

В Киеве 27-летний мужчина задержан за ограбление из-за ревности к девушке.

В Киеве полицейские задержали 27-летнего мужчину, который ограбил ремонтника из-за ревности к своей девушке. Происшествие произошло во время конфликта между ревнивцем и 47-летним потерпевшим. Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент произошел, когда ревнивец сорвал с плеча потерпевшего сумку, содержащую деньги, карточки и документы, и скрылся с места преступления. Пострадавший, слесарь-сантехник, накануне ремонтировал двери квартиры девушки нападающего, что вызвало ревность у последнего.

На спецлинию 102 обратился потерпевший, который сообщил об ограблении. Сотрудники криминальной полиции оперативно начали розыскные действия, получив детальное описание нападавшего. Полицейские выяснили, что нападавший работал в местной квартире и накануне конфликта осуществлял ремонтные работы.

Задержание подозреваемого осуществили оперативники Подольского управления полиции. Им оказался 27-летний местный житель, который уже имел криминальное прошлое и находился на испытательном сроке. Во время обыска его квартиры были изъяты мобильный телефон, документы потерпевшего, одежда, в которой он был во время преступления, а также чеки, подтверждающие снятие средств с карты потерпевшего.

Следователи Подольского управления полиции по согласованию с Подольской окружной прокуратурой сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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