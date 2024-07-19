Должен ли участник боевых действий платить судебный сбор по спору, не касающемуся его статуса: КГС ВС передал дело в БП ВС

Предметом спора по делу является защита прав и интересов УБД, связанных с отношениями аренды земли, то есть этот спор не связан с защитой нарушенных прав истца именно как УБД либо с исполнением им воинского долга, либо исполнения служебных обязанностей.

Применение п. 13 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе» должно происходить при обращении лиц, в нем указанных, в суд в связи с нарушением любых их прав, а не только тех, которые непосредственно связаны с соответствующим их статусом (участник боевых) действий, пострадавший участник Революции Достоинства, Герой Украины), независимо от характера, предмета и оснований их исков. При этом соответствующее освобождение от уплаты судебного сбора должно производиться на всех стадиях судебного процесса.

К такому выводу пришла коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда в определении о передаче дела № 567/79/23 (производство № 61-16782 св 23) от 3 июля 2024 года на рассмотрение Большой Палаты ВС для отступления от предварительного выводу БП ВС.

Позивач просив суд визнати недійсною угоду про дострокове розірвання договору оренди землі та скасувати рішення державного реєстратора.

Суд першої інстанції повернув позовну заяву, оскільки позивач не сплатив судовий збір, посилаючись на те, що, як учасник бойових дій, звільнений від його сплати на підставі п. 13 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір». Суд вказав, що позовні вимоги не торкаються порядку надання, обсягу соціальних гарантій, не стосуються будь-яким іншим чином соціального і правового захисту особи зі статусом УБД, тому судовий збір підлягає сплаті.

Апеляційний суд скасував ухвалу районного суду, зазначив, що позивач, маючи статус УБД, звернувся до суду з метою захисту свого права на отримання орендної плати за надану в оренду земельну ділянку, що з урахуванням положень статей 12, 22 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», предмета та підстав позову вказує на звільнення його від сплати судового збору.

Продовжуючи розгляд справи, районний суд призначив почеркознавчу експертизу і зупинив провадження в ній.

Позивач оскаржив відповідну ухвалу, однак апеляційний суд повернув йому скаргу через несплату судового збору на ухвалу суду, пославшись на правові висновки ВП ВС.

Колегія суддів КЦС ВС передала справу на розгляд ВП ВС, навівши таке обґрунтування.

Згідно із ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати збору, зокрема, звільняються: 1) військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, – у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків (п. 12); 2) учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України – у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав (п. 13).

Предметом спору в цій справі є захист прав та інтересів УБД, пов'язаних з відносинами оренди землі, тобто цей спір не пов'язаний із захистом порушених прав позивача саме як УБД або з виконанням ним військового обов’язку, або виконання службових обов’язків.

Колегія суддів проаналізувала застосування п. 13 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» у постановах КЦС ВС, Касаційного адміністративного суду у складі ВС та ВП ВС і дійшла висновку, що з цього питання у ВС склалася різна практика.

Зазначила, що правовий висновок щодо застосування вказаної норми виключно в контексті статей 12 та 22 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», викладений у постанові ВП ВС від 9 жовтня 2019 року у справі № 9901/311/19, є конкретним та однозначним – таким, що позбавляє можливості застосувати п. 13 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» у справі, що розглядається.

Водночас у цій справі застосування п. 13 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», яке обмежене виключно змістом статей 12 та 22 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», матиме результатом позбавлення позивача пільги, на яку він має право відповідно до реального змісту спірного пункту.

Колегія суддів вказала на доцільність значно ширшого тлумачення п. 13 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» і встановлення однозначного його розуміння. Тим більше зазначена проблематика набуває гострого значення в контексті збройної агресії російської федерації проти незалежності та державності України, оскільки вона потенційно зачепить інтереси сотень тисяч осіб, які стали на захист існування нашої держави та, ризикуючи власним життям, захищають, у тому числі, саме існування принципів, закріплених у Конституції України.

Необхідно усвідомлювати, що соціальне буття учасників бойових дій не обмежується виключно їхнім відповідним статусом. Якщо держава створює хибне враження у своїх громадян, які ризикуючи власним життям, захищали та захищають саме її існування, щодо реального соціального захисту цих громадян, то вона фактично самостійно підриває власні конституційні постулати.

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