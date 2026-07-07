У Києві жінка виготовляла фейкові меддовідки для оформлення відстрочок, а рекламу запустила в соцмережах

У документах зазначалося, що члени родини військовозобов'язаних через тяжкі хвороби не здатні самостійно пересуватися та потребують непрофесійного догляду.

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23-річній мешканці Києва повідомили про підозру у вчиненні дій, спрямованих на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. За даними слідства, жінка перебувала у змові з іншими особами та на замовлення виготовляла для військовозобов’язаних підроблені документи про стан здоров’я їхніх родичів.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, у фальшивих медичних довідках зазначалося, що члени сімей військовозобов’язаних через тяжкі захворювання нібито не можуть самостійно пересуватися та потребують непрофесійного догляду. На підставі таких документів чоловіки оформлювали відстрочку від проходження військової служби як особи, які здійснюють догляд за родичами.

Правоохоронці задокументували, що підробленими документами скористалися щонайменше семеро клієнтів. Послуги з виготовлення фальшивих довідок рекламували через Telegram-канали, а готові документи надсилали замовникам поштою.

Під час обшуків у підозрюваної вилучили бланки медичних довідок із печатками, медичні книжки, десятки печаток і штампів, а також уже заповнені медичні документи.

Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до виготовлення підроблених документів, що дозволяли чоловікам уникнути військової служби.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Державне бюро розслідувань викрило в Конотопському міськрайонному суді Сумської області схему, яка передбачала винесення судових рішень за заявами військовозобов’язаних чоловіків: про визнання їх дружин безвісті зниклими або встановлення фактів одноосібного виховання такими чоловіками малолітніх дітей.