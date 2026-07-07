В Киеве женщина производила фейковые медсправки для оформления отсрочок, а рекламу запустила в соцсетях

В документах отмечалось, что члены семьи военнообязанных из-за тяжелых болезней не способны самостоятельно передвигаться и нуждаются в непрофессиональном уходе.

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23-летней жительнице Киева сообщили о подозрении в совершении действий, направленных на препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины. По данным следствия, женщина действовала в сговоре с другими лицами и на заказ изготавливала для военнообязанных поддельные документы о состоянии здоровья их родственников.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, в фальшивых медицинских справках указывалось, что члены семей военнообязанных якобы из-за тяжелых заболеваний не могут самостоятельно передвигаться и нуждаются в непрофессиональном уходе. На основании таких документов мужчины оформляли отсрочку от прохождения военной службы как лица, осуществляющие уход за родственниками.

Правоохранители задокументировали, что поддельными документами воспользовались как минимум семь клиентов. Услуги по изготовлению фальшивых справок рекламировались через Telegram-каналы, а готовые документы отправлялись заказчикам по почте.

Во время обысков у подозреваемой изъяли бланки медицинских справок с печатями, медицинские книжки, десятки печатей и штампов, а также уже заполненные медицинские документы.

В настоящее время устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к изготовлению поддельных документов, позволявших мужчинам избежать военной службы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственное бюро расследований разоблачило в Конотопском горрайонном суде Сумской области схему, которая предусматривала вынесение судебных решений по заявлениям военнообязанных мужчин: о признании их жен безвестно отсутствующими или установлении фактов самостоятельного воспитания такими мужчинами малолетних детей.