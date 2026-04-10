  1. В Украине

В Сумской области в схеме отсрочек от мобилизации судья и адвокат оформляли «пропавших жен» для мужчин

11:51, 10 апреля 2026
Разоблачена схема незаконного получения отсрочек от мобилизации через судебные решения.
Государственное бюро расследований разоблачило в Конотопском горрайонном суде Сумской области схему, которая предусматривала вынесение судебных решений по заявлениям военнообязанных мужчин: о признании их жен безвестно отсутствующими или установлении фактов единоличного воспитания такими мужчинами малолетних детей. Об этом сообщает ОГП.

Отмечается, что на данный момент установлено 21 факт вынесения незаконных судебных решений.

Наличие таких решений создает правовые основания для освобождения от военной службы, получения отсрочки от мобилизации и выезда за пределы страны в условиях военного положения.

«Так, адвокат подыскивал военнообязанных, которые стремились избежать мобилизации, и инициировал судебные производства. В суд подавались иски с заведомо ложными сведениями о якобы безвестном исчезновении их жен.

После открытия производств дела, по предварительной договоренности, попадали к определенному судье. Тот, как установило следствие, выносил решения без надлежащей проверки и признавал женщин безвестно отсутствующими», — заявили в ОГП.

В ведомстве сообщают, что такие решения создавали формальные юридические основания для получения отсрочки и фактического уклонения от призыва.

Чтобы обеспечить рассмотрение дел именно «нужным» судьей, участники схемы неоднократно подавали, отзывали и повторно подавали аналогичные заявления, влияя на автоматизированное распределение дел.

В результате, по данным следствия, был создан управляемый механизм получения судебных решений, которые использовались для обхода мобилизационного законодательства и препятствования комплектованию Вооруженных Сил Украины.

В настоящее время судье Конотопского горрайонного суда Сумской области, адвокату и военнообязанному сообщено о подозрении в создании схемы незаконного получения отсрочек от мобилизации через судебные решения.

Им инкриминируют воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

В ОГП добавляют, что сейчас устанавливаются другие возможные участники и проверяются дополнительные эпизоды преступной деятельности.

