  В Україні

На Сумщині у схемі відстрочок від мобілізації суддя та адвокат оформлювали «зниклих дружин» для чоловіків

11:51, 10 квітня 2026
Викрито схему незаконного отримання відстрочок від мобілізації через судові рішення.
На Сумщині у схемі відстрочок від мобілізації суддя та адвокат оформлювали «зниклих дружин» для чоловіків
Державне бюро розслідувань викрило в Конотопському міськрайонному суді Сумської області схему, яка передбачала винесення судових рішень за заявами військовозобов’язаних чоловіків: про визнання їх дружин безвісті зниклими або встановлення фактів одноосібного виховання такими чоловіками малолітніх дітей. Про це повідомляє ОГП.

Зазначається, що на даний час установлено 21 факт винесення незаконних судових рішень.

Наявність таких рішень створює правові підстави для звільнення від військової служби, отримання відстрочки від мобілізації та виїзду за межі країни в умовах воєнного стану.

«Так, адвокат підшуковував військовозобов’язаних, які прагнули уникнути мобілізації, та ініціював судові провадження. До суду подавали позови із завідомо неправдивими відомостями про, нібито, безвісне зникнення їхніх дружин.

Після відкриття проваджень справи, за попередньою домовленістю, потрапляли до визначеного судді. Той, як встановило слідство, ухвалював рішення без належної перевірки та визнавав жінок безвісно відсутніми», - заявили в ОГП.

У відомстві повідомляють, що такі рішення створювали формальні юридичні підстави для отримання відстрочки і фактичного уникнення призову.

Щоб забезпечити розгляд справ саме «потрібним» суддею, учасники схеми неодноразово подавали, відкликали та повторно подавали аналогічні заяви, впливаючи на автоматизований розподіл справ.

У результаті, за даними слідства, було створено керований механізм отримання судових рішень, які використовувалися для обходу мобілізаційного законодавства і перешкоджання комплектуванню Збройних Сил України.

Наразі судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області, адвокату та військовозобов’язаному повідомлено про підозру у створенні схеми незаконного отримання відстрочок від мобілізації через судові рішення.

Їм інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1ст. 114-1 КК України).

У ОГП додають, що наразі встановлюються інших можливих учасників та перевіряють додаткові епізоди злочинної діяльності.

