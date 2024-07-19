Підвищення з 1,5% до 5% військового збору з зарплат громадян дасть до бюджету 45,58 млрд грн у 2024 році

А у 2025 році збільшення ставки військового збору з доходів громадян дозволить наповнити бюджет на 107,7 млрд грн.

Джерело фото: aspeniaonline.it

Замість 1,5% із зарплати громадяни будуть сплачувати 5%. Відповідні зміни передбачає законопроект Кабміну 11416, який зареєстровано у парламенті 18 липня.

За розрахунками Уряду вже в 2024 році це дасть додатково 45,58 млрд грн до бюджету. А у 2025 році – 107,7 млрд грн.

Нагадаємо, що за чинною нормою Податкового кодексу платниками військового збору є:

фізичні особи – резиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

фізичні особи – резиденти, які володіють та/або користуються (орендують (суборендують), на умовах емфітевзису, постійно користується) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, у частині мінімального податкового зобов’язання;

фізичні особи – нерезиденти, яка отримують доходи з джерела їх походження в Україні;

податкові агенти.

Уряд пропонує поширити обов’язок сплачувати військовий збір також на:

фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку 1-4 групи;

юридичних осіб — платників податку на прибуток підприємств;

юридичних осіб — платників єдиного податку 3-ої та 4-тої групи.

Отже, Уряд пропонує:

підвищення ставки військового збору до 5% з доходів фізосіб (тобто, ставка в 5% буде застосовуватися для резидентів до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу; доходів з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); іноземних доходів - доходів (прибутку), отриманих з джерел за межами України)

встановлення обов’язку сплати військового збору юридичними особами у розмірі 1 % доходу від будь-якої діяльності для платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3-ої та 4-ої групи;

встановлення обов’язку сплати військового збору у розмірі 5% в розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць ФОПами – платниками єдиного податку 1, 2 та 4 групи;

встановлення обов’язку сплати військового збору у розмірі 1 % від доходу ФОП – платниками єдиного податку 3 групи;

встановлення обов’язку сплати військового збору у розмірі 5% від вартості банківських металів юридичними та фізичними особи, які здійснюють операції з придбання у банків банківських металів;

встановлення обов’язку сплати військового збору у розмірі 30% від вартості реалізованих ювелірних виробів підприємствами, установами та організаціями та фізичними особами-підприємцями, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння (в тому числі виробленими із давальницької сировини);

встановлення обов’язку сплати військового збору у розмірі 15% від вартості набутого рухомого майна підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами МВС, крім випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю;

встановлення обов’язку сплати військового збору у розмірі 5% від доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного об’єкта нерухомості;

встановлення обов’язку сплати військового збору у розмірі 5% постачальниками електронних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного зв’язку, сплаченої кінцевими користувачами таких послуг;

встановлення обов’язку щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленою законом на 1 січня звітного (податкового) року, з розрахунку на 1 кубічний метр резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива та скрапленого газу, розміщених на місці роздрібної торгівлі пальним, внесеним до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;

включення до переліку обов’язків платників податків обов’язку стосовно проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки на вимогу контролюючого органу під час проведення перевірки;

надання права контролюючим органам бути присутніми при проведенні такої інвентаризації;

надання дозволу на арешт майна платника податків у разі відмови посадовим особам контролюючого органу бути присутніми при проведенні інвентаризації;

припинення адміністративного арешту майна у разі виконання платником податків вимог контролюючого органу щодо проведенням такої інвентаризації;

віднести води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин до підакцизних товарів та встановлення специфічної ставки акцизного податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою. Платниками податку будуть виробники та імпортери напоїв.

запровадити листування контролюючих органів з великими платниками податків, платниками ПДВ, фінансовими агентами платниками, платниками, що набули статусу електронного резидента (е-резидента) засобами електронного зв’язку в електронній формі через електронний кабінет;

надати право контролюючому органу приймати рішення про відновлення у платника податків можливості виконувати свої податкові обов’язки, у разі якщо такий платник податків упродовж двох послідовних звітних (податкових) періодів виконує свої податкові обов’язки щодо подання податкової звітності, реєстрації податкових / акцизних накладних, сплати податкових зобов’язань та здійснення експортно-імпортних операцій;

встановити відповідність з Митним кодексом України вартісних меж щодо ввезення громадянами товарів без оподаткування ПДВ у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі, а також виключити положення, які передбачають, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів, вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, крім ввезення товарів сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 45 євро, для одного одержувача - фізичної особи в одній депеші від одного відправника фізичної особи у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника фізичної особи у міжнародних експрес-відправленнях, за умови, що такі товари надсилаються відправником одержувачу без будь-якої оплати, призначаються для особистого чи сімейного використання одержувачем, їх характеристики і кількість не вказують на те, що вони ввозяться з будь-якою комерційною метою (зміни до статей 191, 196 Податкового кодексу України).

Також пропонується надати на період дії воєнного стану та до останнього дня календарного місяця, в якому припинено або скасовано дію воєнного стану (включно), сільським, селищним, міським радам права приймати рішення щодо встановлення для відповідної території мінімальної бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб, але не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом, під час нарахування доходів у формі заробітної плати для місячного податкового (звітного) періоду.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.