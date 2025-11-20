Пішов з життя народний депутат України I скликання Віталій Дробінський

Помер народний депутат України першого скликання Віталій Дробінський.

Верховна Рада повідомила про смерть депутата першого скликання Віталія Дробінського.

Керівництво Ради, народні депутати та працівники Апарату Парламенту висловили співчуття у зв’язку зі смертю Віталія Дробінського.

У парламенті нагадали, що під час роботи у Верховній Раді першого скликання Дробінський був членом Комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін та брав активну участь у формуванні фінансової політики новоствореної української держави.

Після завершення парламентської діяльності він присвятив себе розвитку приладобудівної галузі. Також Дробінський був удостоєний звання почесного громадянина міста Умань.

