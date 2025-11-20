Ушел из жизни народный депутат Украины I созыва Виталий Дробинский

Умер народный депутат Украины первого созыва Виталий Дробинский.

Верховная Рада сообщила о смерти депутата первого созыва Виталия Дробинского.

Руководство Рады, народные депутаты и работники Аппарата Парламента выразили соболезнования в связи со смертью Виталия Дробинского.

В парламенте напомнили, что во время работы в Верховной Раде первого созыва Дробинский был членом Комиссии по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен и активно участвовал в формировании финансовой политики вновь украинского государства.

После завершения парламентской деятельности он посвятил себя развитию приборостроительной отрасли. Также Дробинский был удостоен звания почетного гражданина Умани.

