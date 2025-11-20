  1. В Україні

Генпрокурор Кравченко закликав Раду підтримати пропозицію довічного ув’язнення за насильство над дітьми

10:36, 20 листопада 2025
За даними генпрокурора, за рік 2377 дітей стали жертвами злочинів, лише 12 довічних вироків.
Генпрокурор Кравченко закликав Раду підтримати пропозицію довічного ув’язнення за насильство над дітьми
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що чинне законодавство не забезпечує належного захисту дітей. За його словами, за 2025 рік:

  • 2377 дітей стали потерпілими у кримінальних провадженнях;
  • 652 постраждали від злочинів проти життя та здоров’я, частина з них убиті навмисно;
  • 120 дітей зґвалтовані.

Суди винесли лише 12 довічних вироків, у більшості справ — 7–15 років позбавлення волі, частина злочинців може вийти раніше за УДЗ.

Як приклад Кравченко навів випадок, коли п’яний співмешканець матері забив до смерті восьмимісячного хлопчика. Суд дав 15 років, прокуратура оскаржуватиме вирок.

За словами Кравченка, у жовтні він звернувся до профільного комітету Верховної Ради з пропозиціями встановити безальтернативне довічне ув’язнення за:

  • умисне вбивство неповнолітньої особи;
  • зґвалтування дитини до 14 років незалежно від «згоди»;
  • зґвалтування неповнолітньої особи.

Кравченко закликав парламентарів негайно підтримати зміни, щоб закон став сильнішим у захисті найвразливіших.

