Генпрокурор Кравченко призвал Раду поддержать предложение пожизненного заключения за насилие над детьми

10:36, 20 ноября 2025
По данным генпрокурора, за год 2377 детей стали жертвами преступлений, только 12 пожизненных приговоров.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что действующее законодательство не обеспечивает надлежащей защиты детей. По его словам, за 2025 год:

  • 2377 детей стали потерпевшими в уголовных производствах;
  • 652 пострадали от преступлений против жизни и здоровья, часть из них убиты умышленно;
  • 120 детей изнасилованы.

Суды вынесли только 12 пожизненных приговоров, в большинстве дел — 7–15 лет лишения свободы, часть преступников может выйти раньше по УДЗ.

В качестве примера Кравченко привел случай, когда пьяный сожитель матери забил до смерти восьмимесячного мальчика. Суд дал 15 лет, прокуратура будет обжаловать приговор.

По словам Кравченко, в октябре он обратился в профильный комитет Верховной Рады с предложениями установить безальтернативное пожизненное заключение за:

  • умышленное убийство несовершеннолетнего лица;
  • изнасилование ребенка до 14 лет независимо от «согласия»;
  • изнасилование несовершеннолетнего лица.

Кравченко призвал парламентариев немедленно поддержать изменения, чтобы закон стал более сильным в защите самых уязвимых.

дети офис генерального прокурора Руслан Кравченко

