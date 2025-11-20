Генпрокурор Кравченко призвал Раду поддержать предложение пожизненного заключения за насилие над детьми

По данным генпрокурора, за год 2377 детей стали жертвами преступлений, только 12 пожизненных приговоров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что действующее законодательство не обеспечивает надлежащей защиты детей. По его словам, за 2025 год:

2377 детей стали потерпевшими в уголовных производствах;

652 пострадали от преступлений против жизни и здоровья, часть из них убиты умышленно;

120 детей изнасилованы.

Суды вынесли только 12 пожизненных приговоров, в большинстве дел — 7–15 лет лишения свободы, часть преступников может выйти раньше по УДЗ.

В качестве примера Кравченко привел случай, когда пьяный сожитель матери забил до смерти восьмимесячного мальчика. Суд дал 15 лет, прокуратура будет обжаловать приговор.

По словам Кравченко, в октябре он обратился в профильный комитет Верховной Рады с предложениями установить безальтернативное пожизненное заключение за:

умышленное убийство несовершеннолетнего лица;

изнасилование ребенка до 14 лет независимо от «согласия»;

изнасилование несовершеннолетнего лица.

Кравченко призвал парламентариев немедленно поддержать изменения, чтобы закон стал более сильным в защите самых уязвимых.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.