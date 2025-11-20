  1. В Україні

В Києві двоє безробітних побили та пограбували адвоката: як їх покарали

11:30, 20 листопада 2025
За побиття та пограбування адвоката на Лісовому масиві столичний суд присудив сім років позбавлення волі двом киянам.
В Києві двох чоловіків, які побили та пограбували адвоката на Лісовому масиві засудили до семи років позбавлення волі, повідомляє столична поліція.

«У липні до поліції Києва звернувся столичний адвокат із повідомленням про те, що на нього напали невідомі та пограбували на Лісовому масиві у Деснянському районі. У ході досудового розслідування слідчі встановили, що ввечері на вулиці до заявника підійшло двоє незнайомців, які спровокували конфлікт, побили 35-річного чоловіка та забрали в нього наплічник з документами та цінними речами», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські оперативно встановили нападників – ними виявилися безробітні чоловіки віком 42 та 45 років. Під час обшуків у них виявили та вилучили викрадені речі.

«Слідчі оголосили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з насильством, вчинений групою осіб, в умовах воєнного стану. На час слідства вони перебували під вартою. Згодом поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Вироком Деснянського районного суду міста Києва чоловіків визнано винними у вчиненні злочину та засуджено до семи років позбавлення волі», – додали в поліції.

суд поліція адвокат Київ пограбування напад

