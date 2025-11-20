  1. В Украине

В Киеве двое безработных избили и ограбили адвоката: как их наказали

11:30, 20 ноября 2025
За избиение и ограбление адвоката на Лесном массиве столичный суд присудил семь лет лишения свободы двум киевлянам.
В Киеве двух мужчин, избивших и ограбивших адвоката на Лесном массиве приговорили к семи годам лишения свободы, сообщает столичная полиция.

«В июле в полицию Киева обратился столичный адвокат с сообщением, что на него напали неизвестные и ограбили на Лесном массиве в Деснянском районе. В ходе досудебного расследования следователи установили, что вечером на улице к заявителю подошли двое незнакомцев, которые спровоцировали конфликт, избили 35-летнего мужчину и забрали у него рюкзак с документами и ценными вещами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские оперативно установили нападающих – ими оказались безработные мужчины 42 и 45 лет. Во время обысков у них обнаружили и изъяли украденные вещи.

«Следователи объявили задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, соединенный с насилием, совершенный группой лиц, в условиях военного положения. На время следствия они находились под стражей. Вскоре полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Приговором Деснянского районного суда города Киева мужчины признаны виновными в совершении преступления и приговорены к семи годам лишения свободы», – добавили в полиции.

суд полиция адвокат Киев ограбление нападение

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

