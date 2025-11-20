В Киеве двое безработных избили и ограбили адвоката: как их наказали

За избиение и ограбление адвоката на Лесном массиве столичный суд присудил семь лет лишения свободы двум киевлянам.

В Киеве двух мужчин, избивших и ограбивших адвоката на Лесном массиве приговорили к семи годам лишения свободы, сообщает столичная полиция.

«В июле в полицию Киева обратился столичный адвокат с сообщением, что на него напали неизвестные и ограбили на Лесном массиве в Деснянском районе. В ходе досудебного расследования следователи установили, что вечером на улице к заявителю подошли двое незнакомцев, которые спровоцировали конфликт, избили 35-летнего мужчину и забрали у него рюкзак с документами и ценными вещами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские оперативно установили нападающих – ими оказались безработные мужчины 42 и 45 лет. Во время обысков у них обнаружили и изъяли украденные вещи.

«Следователи объявили задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, соединенный с насилием, совершенный группой лиц, в условиях военного положения. На время следствия они находились под стражей. Вскоре полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Приговором Деснянского районного суда города Киева мужчины признаны виновными в совершении преступления и приговорены к семи годам лишения свободы», – добавили в полиции.

