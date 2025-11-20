  1. Суд інфо

Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів

11:18, 20 листопада 2025
Суддів звільнили у зв’язку з поданням заяв про відставку.
Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів
Вища рада правосуддя повідомила про розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку трьох суддів, а саме:

Ірину Мельниченко – з посади судді Господарського суду Дніпропетровської області;

Юлію Мицик – з посади судді Дарницького районного суду міста Києва;

Олександра Данькова – з посади судді Сосницького районного суду Чернігівської області.

Крім того, ВРП вирішила зупинити розгляд заяви Євгена Грищенка про звільнення з посади судді Донецького окружного адміністративного суду у відставку на час розгляду дисциплінарної скарги.

