Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів

Вища рада правосуддя повідомила про розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку трьох суддів, а саме:

Ірину Мельниченко – з посади судді Господарського суду Дніпропетровської області;

Юлію Мицик – з посади судді Дарницького районного суду міста Києва;

Олександра Данькова – з посади судді Сосницького районного суду Чернігівської області.

Крім того, ВРП вирішила зупинити розгляд заяви Євгена Грищенка про звільнення з посади судді Донецького окружного адміністративного суду у відставку на час розгляду дисциплінарної скарги.

