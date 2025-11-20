Высший совет правосудия уволил в отставку трех судей
Высший совет правосудия сообщил о рассмотрении материалов относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам.
ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке трёх судей, а именно:
Ирину Мельниченко — с должности судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области;
Юлию Мицик — с должности судьи Дарницкого районного суда города Киева;
Александра Данькова — с должности судьи Сосницкого районного суда Черниговской области.
Кроме того, ВСП решил приостановить рассмотрение заявления Евгения Грищенко об увольнении с должности судьи Донецкого окружного административного суда в отставку на время рассмотрения дисциплинарной жалобы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.