Высший совет правосудия уволил в отставку трех судей

Судей уволили в связи с подачей заявлений об отставке.

Высший совет правосудия сообщил о рассмотрении материалов относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке трёх судей, а именно:

Ирину Мельниченко — с должности судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области;

Юлию Мицик — с должности судьи Дарницкого районного суда города Киева;

Александра Данькова — с должности судьи Сосницкого районного суда Черниговской области.

Кроме того, ВСП решил приостановить рассмотрение заявления Евгения Грищенко об увольнении с должности судьи Донецкого окружного административного суда в отставку на время рассмотрения дисциплинарной жалобы.

