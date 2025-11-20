Відомий український співак з гурту ADAM впав у кому через туберкульозний менінгіт

Михайло Клименко перебуває в комі через туберкульозний менінгіт.

Фото: instagram.com/adamukraine

Засновник та вокаліст гурту Adam, автор хітів «Танцюй зі мною повільно» та «Ау Ау», перебуває в лікарні через серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це повідомили на його офіційній сторінці в Instagram.

Як зазначається, причиною госпіталізації став туберкульозний менінгіт, що уражає мозкові оболонки. Через хворобу артист наразі знаходиться у комі.

Дружина співака Михайла Клименка (справжнє ім’я співака) Олександра розповіла, що музикант уже два місяці проходить лікування.

