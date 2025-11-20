Відомий український співак з гурту ADAM впав у кому через туберкульозний менінгіт
09:00, 20 листопада 2025
Михайло Клименко перебуває в комі через туберкульозний менінгіт.
Фото: instagram.com/adamukraine
Засновник та вокаліст гурту Adam, автор хітів «Танцюй зі мною повільно» та «Ау Ау», перебуває в лікарні через серйозні проблеми зі здоров’ям. Про це повідомили на його офіційній сторінці в Instagram.
Як зазначається, причиною госпіталізації став туберкульозний менінгіт, що уражає мозкові оболонки. Через хворобу артист наразі знаходиться у комі.
Дружина співака Михайла Клименка (справжнє ім’я співака) Олександра розповіла, що музикант уже два місяці проходить лікування.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.