Известный украинский певец из группы ADAM впал в кому из-за туберкулезного менингита

Михаил Клименко находится в коме из-за туберкулезного менингита.

Основатель и вокалист группы Adam, автор хитов «Танцуй со мной медленно» и «Ау Ау», находится в больнице из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщили на его официальной странице в Instagram.

Как отмечается, причиной госпитализации стал туберкулезный менингит, который поражает мозговые оболочки. Из-за болезни артист сейчас находитя в коме.

Жена певца Михаила Клименко (настоящее имя артиста) Александра рассказала, что музыкант уже два месяца проходит лечение.

