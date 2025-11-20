Известный украинский певец из группы ADAM впал в кому из-за туберкулезного менингита
09:00, 20 ноября 2025
Михаил Клименко находится в коме из-за туберкулезного менингита.
Фото: instagram.com/adamukraine
Основатель и вокалист группы Adam, автор хитов «Танцуй со мной медленно» и «Ау Ау», находится в больнице из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщили на его официальной странице в Instagram.
Как отмечается, причиной госпитализации стал туберкулезный менингит, который поражает мозговые оболочки. Из-за болезни артист сейчас находитя в коме.
Жена певца Михаила Клименко (настоящее имя артиста) Александра рассказала, что музыкант уже два месяца проходит лечение.
