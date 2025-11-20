  1. В Україні

Частина пенсіонерів отримає майже тисячу гривень доплати до пенсії — коли та за яких умов

09:24, 20 листопада 2025
Багатодітні матері, які виховали п’ятьох і більше дітей до шестирічного віку, отримають доплату до пенсії.
Жінки, які народили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до досягнення шести років, мають право на дострокову пенсію за віком, а також на додаткову надбавку до виплат.

Як повідомляють у Головному управлінні Пенсійного фонду в Черкаській області, таку доплату можуть оформити матері-пенсіонерки, що виховали п’ятеро або більше дітей, включно з усиновленими відповідно до законодавства.

Розмір цієї надбавки залежить від кількості дітей і становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Станом на сьогодні доплата коливається від 826,35 грн до 944,4 грн.

У ситуації, коли мати померла або була позбавлена батьківських прав, право на пенсію за особливі заслуги може бути надане батькові, якщо саме він виховував дітей до шестирічного віку.

Для оформлення доплат до пенсії потрібно подати до Пенсійного фонду відповідну заяву з такими документами:

  • паспортом;
  • реєстраційним номером платника податків;
  • свідоцтвами про народження дітей;
  • документами про страховий стаж.

Згідно з пенсійним законодавством, багатодітні матері можуть оформити пенсію достроково: з 50 років та за наявності не менше ніж 15 років стажу.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей здійснювалося батьком, батьку призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років.

