Часть пенсионеров получит почти тысячу гривен доплаты к пенсии — когда и при каких условиях

Многодетные матери, воспитавшие пятерых и более детей до шестилетнего возраста, получат доплату к пенсии.

Женщины, которые родили пятерых и более детей и воспитали их до достижения шести лет, имеют право на досрочную пенсию по возрасту, а также на дополнительную надбавку к выплатам.

Как сообщают в Главном управлении Пенсионного фонда в Черкасской области, такую доплату могут оформить матери-пенсионерки, которые воспитывали пятерых или более детей, включая усыновлённых в соответствии с законодательством.

Размер этой надбавки зависит от количества детей и составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. По состоянию на сегодня доплата колеблется от 826,35 грн до 944,4 грн.

В ситуации, когда мать умерла или была лишена родительских прав, право на пенсию за особые заслуги может быть предоставлено отцу, если именно он воспитывал детей до шестилетнего возраста.

Для оформления доплат к пенсии необходимо подать в Пенсионный фонд соответствующее заявление с такими документами:

— паспортом;

— регистрационным номером плательщика налогов;

— свидетельствами о рождении детей;

— документами о страховом стаже.

Согласно пенсионному законодательству, многодетные матери могут оформить пенсию досрочно: с 50 лет и при наличии не менее 15 лет стажа.

По выбору матери или в случае её отсутствия, если воспитание пятерых или более детей осуществлялось отцом, отцу назначается досрочная пенсия по возрасту после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

