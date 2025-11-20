В інтернеті активізувалися шахраї, які «продають» водійські посвідчення від імені керівництва сервісних центрів МВС

ГСЦ попереджає про шахрайство з продажем посвідчень водія.

Головний сервісний центр МВС України спільно з Департаментом кіберполіції повідомив про нову шахрайську схему: аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують у Telegram «офіційні» водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон.

Шахраї видають себе за посадовців МВС

Правоохоронці викрили фейковий акаунт у Telegram, який маскувався під керівника регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Використовуючи фото зі службових заходів, шахраї створювали ілюзію офіційності, а в чаті активно публікували дописи та Reels, спілкувалися з користувачами і тим самим формували довіру.

У «пропозиціях» аферисти обіцяли:

виготовлення водійського посвідчення «з нуля»;

обмін старого ламінованого документа на сучасний;

відновлення прав після позбавлення за ст. 130 КУпАП;

посвідчення водія не лише українського, а й польського, німецького та литовського зразків;

отримання документів без іспитів та перевірок.

Що насправді відбувається

У МВС попереджають: довірившись шахраям, громадяни ризикують втратити і гроші, і власні персональні дані, які зловмисники можуть використати у подальших злочинних схемах.

Сервісні центри МВС не спілкуються з громадянами через Telegram, Viber чи WhatsApp.

з громадянами через Telegram, Viber чи WhatsApp. Оплата послуг здійснюється лише на офіційні реквізити Головного сервісного центру МВС.

Головного сервісного центру МВС. Обмін або відновлення посвідчення водія можливе лише офіційно : у сервісному центрі МВС, онлайн у «Кабінеті водія» або через застосунок «Дія».

: у сервісному центрі МВС, онлайн у «Кабінеті водія» або через застосунок «Дія». Після позбавлення права керування за ст. 130 КУпАП документи повертають лише після складання іспитів.

У МВС наголошують, що будь-які незаконно отримані «посвідчення» є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном.

