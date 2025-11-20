  1. В Україні

В інтернеті активізувалися шахраї, які «продають» водійські посвідчення від імені керівництва сервісних центрів МВС

10:02, 20 листопада 2025
ГСЦ попереджає про шахрайство з продажем посвідчень водія.
В інтернеті активізувалися шахраї, які «продають» водійські посвідчення від імені керівництва сервісних центрів МВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС України спільно з Департаментом кіберполіції повідомив про нову шахрайську схему: аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують у Telegram «офіційні» водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон.

Шахраї видають себе за посадовців МВС

Правоохоронці викрили фейковий акаунт у Telegram, який маскувався під керівника регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Використовуючи фото зі службових заходів, шахраї створювали ілюзію офіційності, а в чаті активно публікували дописи та Reels, спілкувалися з користувачами і тим самим формували довіру.

У «пропозиціях» аферисти обіцяли:

  • виготовлення водійського посвідчення «з нуля»;
  • обмін старого ламінованого документа на сучасний;
  • відновлення прав після позбавлення за ст. 130 КУпАП;
  • посвідчення водія не лише українського, а й польського, німецького та литовського зразків;
  • отримання документів без іспитів та перевірок.

Що насправді відбувається

У МВС попереджають: довірившись шахраям, громадяни ризикують втратити і гроші, і власні персональні дані, які зловмисники можуть використати у подальших злочинних схемах.

  • Сервісні центри МВС не спілкуються з громадянами через Telegram, Viber чи WhatsApp.
  • Оплата послуг здійснюється лише на офіційні реквізити Головного сервісного центру МВС.
  • Обмін або відновлення посвідчення водія можливе лише офіційно: у сервісному центрі МВС, онлайн у «Кабінеті водія» або через застосунок «Дія».
  • Після позбавлення права керування за ст. 130 КУпАП документи повертають лише після складання іспитів.

У МВС наголошують, що будь-які незаконно отримані «посвідчення» є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

шахрай посвідчення водія сервісний центр МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]