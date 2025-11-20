В інтернеті активізувалися шахраї, які «продають» водійські посвідчення від імені керівництва сервісних центрів МВС
Головний сервісний центр МВС України спільно з Департаментом кіберполіції повідомив про нову шахрайську схему: аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують у Telegram «офіційні» водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон.
Шахраї видають себе за посадовців МВС
Правоохоронці викрили фейковий акаунт у Telegram, який маскувався під керівника регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Використовуючи фото зі службових заходів, шахраї створювали ілюзію офіційності, а в чаті активно публікували дописи та Reels, спілкувалися з користувачами і тим самим формували довіру.
У «пропозиціях» аферисти обіцяли:
- виготовлення водійського посвідчення «з нуля»;
- обмін старого ламінованого документа на сучасний;
- відновлення прав після позбавлення за ст. 130 КУпАП;
- посвідчення водія не лише українського, а й польського, німецького та литовського зразків;
- отримання документів без іспитів та перевірок.
Що насправді відбувається
У МВС попереджають: довірившись шахраям, громадяни ризикують втратити і гроші, і власні персональні дані, які зловмисники можуть використати у подальших злочинних схемах.
- Сервісні центри МВС не спілкуються з громадянами через Telegram, Viber чи WhatsApp.
- Оплата послуг здійснюється лише на офіційні реквізити Головного сервісного центру МВС.
- Обмін або відновлення посвідчення водія можливе лише офіційно: у сервісному центрі МВС, онлайн у «Кабінеті водія» або через застосунок «Дія».
- Після позбавлення права керування за ст. 130 КУпАП документи повертають лише після складання іспитів.
У МВС наголошують, що будь-які незаконно отримані «посвідчення» є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном.
