В интернете активизировались мошенники, которые «продают» водительские от имени руководства сервисных центров МВД

10:02, 20 ноября 2025
ГСЦ предупреждает о мошенничестве с продажей водительских удостоверений.
Главный сервисный центр МВД Украины совместно с Департаментом киберполиции сообщил о новой мошеннической схеме: аферисты под видом руководителей сервисных центров предлагают в Telegram «официальные» водительские удостоверения, обещая их изготовление без экзаменов, внесение данных в реестры и даже доставку за границу.

Мошенники выдают себя за должностных лиц МВД

Правоохранители выявили фейковый аккаунт в Telegram, который маскировался под руководителя регионального сервисного центра МВД в Днепропетровской и Запорожской областях. Используя фотографии со служебных мероприятий, мошенники создавали иллюзию официальности, а в чате активно публиковали сообщения и Reels, общались с пользователями и тем самым формировали доверие.

В «предложениях» аферисты обещали:

  • изготовление водительского удостоверения «с нуля»;
  • обмен старого ламинированного документа на современный;
  • восстановление прав после лишения по ст. 130 КУоАП;
  • водительские удостоверения не только украинского, но и польского, немецкого и литовского образца;
  • получение документов без экзаменов и проверок.

Что происходит на самом деле

В МВД предупреждают: доверившись мошенникам, граждане рискуют потерять и деньги, и собственные персональные данные, которые злоумышленники могут использовать в дальнейших преступных схемах.

  • Сервисные центры МВД не общаются с гражданами через Telegram, Viber или WhatsApp.
  • Оплата услуг осуществляется только на официальные реквизиты Главного сервисного центра МВД.
  • Обмен или восстановление водительского удостоверения возможно только официально: в сервисном центре МВД, онлайн в «Кабинете водителя» или через приложение «Дія».
  • После лишения права управления по ст. 130 КУоАП документы возвращают только после сдачи экзаменов.

В МВД подчеркивают, что любые незаконно полученные «удостоверения» являются поддельными, не отображаются в реестрах и не признаются официальными документами. За их использование предусмотрена уголовная ответственность как в Украине, так и за рубежом.

