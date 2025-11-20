В интернете активизировались мошенники, которые «продают» водительские от имени руководства сервисных центров МВД

ГСЦ предупреждает о мошенничестве с продажей водительских удостоверений.

Главный сервисный центр МВД Украины совместно с Департаментом киберполиции сообщил о новой мошеннической схеме: аферисты под видом руководителей сервисных центров предлагают в Telegram «официальные» водительские удостоверения, обещая их изготовление без экзаменов, внесение данных в реестры и даже доставку за границу.

Мошенники выдают себя за должностных лиц МВД

Правоохранители выявили фейковый аккаунт в Telegram, который маскировался под руководителя регионального сервисного центра МВД в Днепропетровской и Запорожской областях. Используя фотографии со служебных мероприятий, мошенники создавали иллюзию официальности, а в чате активно публиковали сообщения и Reels, общались с пользователями и тем самым формировали доверие.

В «предложениях» аферисты обещали:

изготовление водительского удостоверения «с нуля»;

обмен старого ламинированного документа на современный;

восстановление прав после лишения по ст. 130 КУоАП;

водительские удостоверения не только украинского, но и польского, немецкого и литовского образца;

получение документов без экзаменов и проверок.

Что происходит на самом деле

В МВД предупреждают: доверившись мошенникам, граждане рискуют потерять и деньги, и собственные персональные данные, которые злоумышленники могут использовать в дальнейших преступных схемах.

Сервисные центры МВД не общаются с гражданами через Telegram, Viber или WhatsApp.

Оплата услуг осуществляется только на официальные реквизиты Главного сервисного центра МВД.

Обмен или восстановление водительского удостоверения возможно только официально: в сервисном центре МВД, онлайн в «Кабинете водителя» или через приложение «Дія».

После лишения права управления по ст. 130 КУоАП документы возвращают только после сдачи экзаменов.

В МВД подчеркивают, что любые незаконно полученные «удостоверения» являются поддельными, не отображаются в реестрах и не признаются официальными документами. За их использование предусмотрена уголовная ответственность как в Украине, так и за рубежом.

