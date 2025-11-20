В интернете активизировались мошенники, которые «продают» водительские от имени руководства сервисных центров МВД
Главный сервисный центр МВД Украины совместно с Департаментом киберполиции сообщил о новой мошеннической схеме: аферисты под видом руководителей сервисных центров предлагают в Telegram «официальные» водительские удостоверения, обещая их изготовление без экзаменов, внесение данных в реестры и даже доставку за границу.
Мошенники выдают себя за должностных лиц МВД
Правоохранители выявили фейковый аккаунт в Telegram, который маскировался под руководителя регионального сервисного центра МВД в Днепропетровской и Запорожской областях. Используя фотографии со служебных мероприятий, мошенники создавали иллюзию официальности, а в чате активно публиковали сообщения и Reels, общались с пользователями и тем самым формировали доверие.
В «предложениях» аферисты обещали:
- изготовление водительского удостоверения «с нуля»;
- обмен старого ламинированного документа на современный;
- восстановление прав после лишения по ст. 130 КУоАП;
- водительские удостоверения не только украинского, но и польского, немецкого и литовского образца;
- получение документов без экзаменов и проверок.
Что происходит на самом деле
В МВД предупреждают: доверившись мошенникам, граждане рискуют потерять и деньги, и собственные персональные данные, которые злоумышленники могут использовать в дальнейших преступных схемах.
- Сервисные центры МВД не общаются с гражданами через Telegram, Viber или WhatsApp.
- Оплата услуг осуществляется только на официальные реквизиты Главного сервисного центра МВД.
- Обмен или восстановление водительского удостоверения возможно только официально: в сервисном центре МВД, онлайн в «Кабинете водителя» или через приложение «Дія».
- После лишения права управления по ст. 130 КУоАП документы возвращают только после сдачи экзаменов.
В МВД подчеркивают, что любые незаконно полученные «удостоверения» являются поддельными, не отображаются в реестрах и не признаются официальными документами. За их использование предусмотрена уголовная ответственность как в Украине, так и за рубежом.
