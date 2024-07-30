Во Франции во время Олимпийских игр диверсанты перерезали интернет-кабели

Во время летних Олимпиады во Франции неизвестные уничтожили оптоволоконные кабели в девяти департаментах, но игры продолжаются.

Источник фото: Bloomberg

Во время проведения летних Олимпийских игр во Франции произошла диверсия: неизвестные перерезали оптоволоконные кабели, обеспечивающие широкополосный доступ к интернету по всей стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Французская федерация телекоммуникаций информирует, что кабели были повреждены в девяти департаментах: Ардеш, Од, Буш-дю-Рон, Дром, Эро, Воклюз, Марна, Мез, и Уаза. Инцидент произошел ночью между 1:00 и 3:00. Сейчас специальные бригады работают над восстановлением сети.

Представитель компании Orange SA, которая является телекоммуникационным партнером Олимпиады, заявил, что эта диверсия не повлияла на проведение игр. Однако это уже второй случай атаки на французскую инфраструктуру во время соревнований.

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