Пощечины, чтобы малышка не уснула: в Киеве будут судить няню 4-летней девочки

Завершено расследование действий няни с пощечинами 4-летней девочке в автобусе, дело передано в суд.

Источник фото: kyiv_pro_office

Дарницкая окружная прокуратура Киева завершила расследование дела в отношении няни, которая в апреле 2024 года нанесла пощечины 4-летней девочке в автобусе. Обвинительный акт по ч. 1 ст. 126 УК Украины, касающийся умышленного нанесения ударов по лицу ребенка, которые не повлекли телесных повреждений, передан в суд. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Об инциденте стало известно после того, как в соцсетях появилось видео, на котором женщина бьет ребенка по лицу. Мать девочки, увидев это видео, узнала свою дочь и няню, после чего немедленно обратилась в полицию и прекратила сотрудничество с подозреваемой.

По словам няни, она ударила ребенка, чтобы не позволить ей уснуть, якобы по договоренности с девочкой, которую в тот день везла в церковь.

Обвиняемой грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

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