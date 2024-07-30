Ляпаси, щоб малеча не заснула: у Києві судитимуть няню 4-річної дівчинки

Завершено розслідування дій няні з ляпасами 4-річній дівчинці в автобусі, справу передано до суду.

Джерело фото: kyiv_pro_office

Дарницька окружна прокуратура Києва завершила розслідування справи щодо няні, яка у квітні 2024 року завдала ляпасів 4-річній дівчинці в автобусі. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 126 КК України, що стосується умисного завдання ударів по обличчю дитини, які не спричинили тілесних ушкоджень, передано до суду. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Про інцидент стало відомо після того, як у соцмережах з'явилося відео, на якому жінка б'є дитину по обличчю. Мати дівчинки, побачивши це відео, впізнала свою доньку та няню, після чого негайно звернулася до поліції та припинила співпрацю з підозрюваною.

За словами няні, вона вдарила дитину, щоб не дозволити їй заснути, нібито за домовленістю з дівчинкою, яку в той день везла до церкви.

Обвинувачуваній загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

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