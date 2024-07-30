30 липня: свята, іменини та важливі події дня

30 липня відзначають Міжнародний день дружби.

Джерело фото: glavcom.ua

30 липня відзначається кілька свят: Міжнародний день дружби, Всесвітній день вишивки, День кольорових напоїв, День «Поділіться обіймами» та Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

Міжнародний день дружби — це особливе свято, яке було засноване ООН у 2011 році і відзначається по всьому світу. Воно покликане нагадати про важливість дружби між народами та культурами.

У церковному календарі 30 липня — день пам'яті святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. Сила був одним із апостолів від 70, які служили разом із апостолом Павлом і пізніше став єпископом у Коринті.

Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим та Павло.

Цього дня народилися:

1914 рік — видатний український хоровий диригент і педагог Павло Муравський;

1928 рік — український живописець Богдан Жружинець;

1972 рік — український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор Олесь Санін.

Історичні події 30 липня:

1502 рік — Христофор Колумб вперше зустрів представників народу мая;

1793 рік — початок будівництва Йорка (нині Торонто) в Канаді;

1895 рік — у Львові відкрито музей Наукового Товариства імені Т. Шевченка;

1900 рік — у Великій Британії заборонено дитячу працю в шахтах;

1920 рік — створено Українську Військову Організацію під керівництвом Євгена Коновальця;

1956 рік — на американських доларах з'явилося гасло "In God We Trust";

1974 рік — Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною;

1984 рік — на телеканалі NBC розпочався показ серіалу "Санта-Барбара";

2016 рік — американський парашутист Люк Айкінс здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

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