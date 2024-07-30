У Венесуелі спалахнули масові протести через підозру у фальсифікації результатів президентських виборів: відео

Протести у Венесуелі виникли після оголошення Ніколаса Мадуро переможцем виборів, поліція застосували сльозогінний газ.

Фото з відкритих джерел

У декількох містах Венесуели спалахнули масові протести після оголошення виборчою комісією результатів президентських виборів, на яких переміг Ніколас Мадуро. Тисячі людей вийшли на вулиці Каракаса та інших міст, виражаючи своє невдоволення результатами, які вважають сфальсифікованими.

За даними CNN, демонстранти в столиці Венесуели Каракасі марширували головними дорогами, стукаючи каструлями та сковорідками. Сили безпеки застосували сльозогінний газ для розгону протестувальників. Правозахисна організація PROVEA повідомила, що озброєні групи, які підтримують Мадуро, стріляли по мирних демонстрантах на одному з проспектів.

Протести відбулися також в інших містах, зокрема, в Маракаї та штаті Фалькон, де протестувальники повалили статую Мадуро. Опозиційна активістка Естефанія Натера зазначила, що люди вийшли на вулиці з вимогою правди, адже «ми знаємо реальні результати».

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