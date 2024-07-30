Дуров заявив, що у нього понад 100 дітей

За словами Дурова, його «високоякісний донорський матеріал» допоміг понад 100 парам із 12 країн стати батьками.

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Засновник месенджера Telegram Павло Дуров повідомив, що завдяки донорству сперми став біологічним батьком понад 100 дітей, які зараз живуть у 12 країнах світу. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Мені щойно сказали, що маю понад 100 біологічних дітей. Як це можливо для хлопця, який ніколи не був одружений і вважає за краще жити один?», - написав Дуров.

Дуров зазначив, що близько 15 років тому один із його друзів звернувся до нього з проханням стати донором сперми, оскільки вони з дружиною не могли мати дітей. Підприємець погодився, і керівник клініки переконав його продовжити донорство через брак «високоякісного донорського матеріалу».

«Керівник клініки сказав мені, що «високоякісний донорський матеріал» у дефіциті і що мій громадянський обов'язок - здавати більше сперми, щоб анонімно допомагати більшій кількості пар», - зазначив Дуров.

За словами Дурова, до 2024 року його донорський матеріал допоміг понад 100 парам із 12 країн стати батьками. Він також додав, що принаймні в одній клініці досі зберігається його заморожена сперма.

Тепер Дуров планує відкрити доступ до своєї ДНК, щоб його біологічні діти могли легко знайти один одного.

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