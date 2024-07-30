Дуров заявил, что у него более 100 детей

По словам Дурова, его «высококачественный донорский материал» помог более 100 парам из 12 стран стать родителями.

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что благодаря донорству спермы стал биологическим отцом более 100 детей, которые сейчас живут в 12 странах мира. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?», - написал Дуров.

Дуров отметил, что около 15 лет назад один из его друзей обратился к нему с просьбой стать донором спермы, поскольку они с женой не могли иметь детей. Предприниматель согласился, и руководитель клиники убедил его продолжить донорство из-за нехватки «высококачественного донорского материала».

«Руководитель клиники сказал мне, что «высококачественный донорский материал» в дефиците и что мой гражданский долг - сдавать больше спермы, чтобы анонимно помогать большему количеству пар», - отметил Дуров.

По словам Дурова, к 2024 году его донорский материал помог более 100 парам из 12 стран стать родителями. Он также добавил, что по крайней мере в одной клинике до сих пор хранится его замороженная сперма.

Теперь Дуров планирует открыть доступ к своей ДНК, чтобы его биологические дети могли легко найти друг друга.

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