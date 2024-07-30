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Укрэнерго призвало украинцев, чтобы они использовали электроэнергию днем, а не вечером

08:42, 30 июля 2024
Однако что делать с тем, что украинцы в день находятся на работе, в Укрэнерго не разъяснили.
Укрэнерго призвало украинцев, чтобы они использовали электроэнергию днем, а не вечером
Источник фото: nzl.theukrainians.org
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Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий обратился к украинцам с просьбой привыкать к экономному использованию электроэнергии в утренние и вечерние часы, особенно, это понадобится осенью и зимой.

«Привыкайте к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером. Эта привычка всем нам понадобится осенью и зимой», - заявил Кудрицкий.

Глава «Укрэнерго» пояснил, что в дневные часы наибольшая солнечная активность и комфортная температура для работы солнечных станций, поэтому украинцев просят перенести потребление электроэнергии именно на эти часы.

 «Ко всем одна просьба - если есть возможность, перенесите энергопотребление сейчас на дневные часы, с 11 до 15», - отметил Кудрицкий.

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