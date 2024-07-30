В Одессе переименуют около сотни топонимов, в частности, бульвар Жванецкого, улицы Бабеля и Ильфа и Петрова

В Одессе планируют переименовать десятки улиц в честь украинских героев.

В Одессе планируют переименовать 84 улицы, в том числе, названные в честь украинских героев. Основанием для этого является необходимость деколонизации и лишения символов, связанных со страной-агрессором или тоталитарными режимами. Среди них Бульвар Жванецкого, улицы Ильфа и Петрова, Бабеля, Паустовского, площадь Толбухина и переулок Ляпуновых. Все они содержат имперскую символику или попадают под закон о деколонизации. «Думская» опубликовала фото распоряжения начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, которым утверждено переименование ряда улиц и площадей в Одессе.

Согласно распоряжению от 26 июля, проспект Добровольского будет переименован в проспект Князя Владимира Великого, а площадь Думская, где находится мэрия Одессы, получит название Биржевая. Предлагается переименовать проспект Гагарина в проспект Леси Украинки, а бульвар в честь писателя Михаила Жванецкого в бульвар Военно-Морских сил.

Улица Ильфа и Петрова получит название в честь Семьи Глодан, которая трагически погибла во время ракетного удара рф в апреле 2022 года. Улица Бабеля, названная в честь одессита Исаака Бабеля, будет переименована в честь Дмитрия Иванова.

Кроме того, рассматривается возможность демонтажа монумента русскому поэту Александру Пушкину, расположенного в историческом центре Одессы. Это решение является частью более широкой инициативы по деколонизации города и чествованию украинских героев.

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