В Киеве вора генератора из магазина «застукал» мужчина в окне

Неравнодушный мужчина увидел в окно, как неизвестный украл генератор из магазина и обратился в полицию.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В полицию на днях на линию 112 поступил вызов о краже в Дарницком районе.

Как сообщили в Патрульной полиции, позвонил заявитель, который рассказал, что увидел в окно, как неизвестный похитил генератор из магазина. Следовательно, правоохранители передали ориентировку и начали поиски злодея.

Обследовав прилегающие территории, полицейские обнаружили предполагаемого злоумышленника. По словам полиции, мужчина попытался сбежать, однако правоохранители его догнали и задержали.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативная группа.

Не так давно в полиции уже сообщали, что в Киеве в заведении питания хотели украсть генератор.

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