В Киеве в заведении питания хотели украсть генератор

В полицию позвонил мужчина, который рассказал, что неизвестный попытался украсть генератор.

В Киеве предупредили похищение генератора в одном из заведений питания в Шевченковском районе. Как сообщили в Патрульной полиции столицы 24 июля, ночью на линию 112 поступило сообщение о краже.

Заявитель рассказал, что неизвестный попытался украсть генератор в одном из заведений питания, однако он его придержал и вызвал полицию.

Патрульные прибыли по нужному адресу и задержали мужчину. Как отмечают правоохранители, задержанный признался в содеянном.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств на место происшествия уже вызвали следственно-оперативную группу.

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