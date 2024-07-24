У Києві у закладі харчування хотіли викрасти генератор

До поліції подзвонив чоловік, який розповів, що невідомий спробував викрасти генератор.

У Києві попередили викрадення генератора в одному з закладів харчування у Шевченківському районі. Як поінформували у Патрульній поліції столиці 24 липня, вночі на лінію 112 надійшло повідомлення про крадіжку.

Заявник розповів, що невідомий спробував викрасти генератор в одному з закладів харчування, однак він його притримав та викликав поліцію.

Патрульні прибули за потрібною адресою та затримали чоловіка. Як зазначають правоохоронці, затриманий який зізнався у скоєному.

Для подальшого з'ясування обставин на місце події уже викликали слідчо-оперативну групу.

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