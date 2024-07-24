Mazda змінює логотип – стане простішим та плоскішим, фото

В компанії поки що не прокоментували наміри змінити логотип.

Джерело фото: Укравтопром

Японська автомобілебудівна компанія «Mazda» подала заявку на торговельну марку для нового логотипу. Це вже 16-та версія бренду, пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Так, логотип став простішим та плоскішим (2D). В компанії поки що не прокоментували наміри змінити логотип.

У асоціації зазначають, що невідомо, чи буде компанія проходити повний ребрендинг, чи логотипи просто використовуватимуться в якомусь підрозділі.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що британська автомобільна компанія JLR відмовиться від п’яти моделей Jaguar.

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