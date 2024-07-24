Mazda изменяет логотип – станет проще и плоскее, фото

Японская автомобилестроительная компания Mazda подала заявку на торговую марку для нового логотипа. Это уже 16-я версия бренда, пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».
Так, логотип стал более простым и плоским (2D). В компании пока не прокомментировали намерения изменить логотип.
В ассоциации отмечают, что неизвестно, будет ли компания проходить полный ребрендинг, или логотипы будут просто использоваться в каком-либо подразделении.
Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что британская автомобильная компания JLR откажется от пяти моделей Jaguar.
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