Mazda изменяет логотип – станет проще и плоскее, фото

В компании пока не прокомментировали намерения изменить логотип.

Источник фото: Укравтопром

Японская автомобилестроительная компания Mazda подала заявку на торговую марку для нового логотипа. Это уже 16-я версия бренда, пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Так, логотип стал более простым и плоским (2D). В компании пока не прокомментировали намерения изменить логотип.

В ассоциации отмечают, что неизвестно, будет ли компания проходить полный ребрендинг, или логотипы будут просто использоваться в каком-либо подразделении.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что британская автомобильная компания JLR откажется от пяти моделей Jaguar.

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