Jaguar намерена стать брендом роскошных электромобилей.

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В этом году Британская автомобильная компания JLR откажется от пяти моделей Jaguar. Среднеразмерный SUV F-Pace станет единственным Jaguar из текущей линейки бренда, который останется в производстве до следующего года.

Об этом сообщили в JLR, пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Там отмечают, что Jaguar намерена стать брендом роскошных электромобилей.

«Отказ от пяти моделей должен увеличить среднюю цену продаж продуктов JLR, которая сейчас составляет чуть более $90 тыс., и приблизит JLR к цели – стать игроком в сфере роскоши», - пишут в ассоциации.

Первая полностью электрическая модель Jaguar нового поколения будет презентована в 2025 году.

Бренд планирует выпустить три новых полностью электрических модели, которые будут построены на платформе под названием Jaguar Electrified Architecture (JEA).

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