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В Минобороны сообщили, будут ли штрафовать украинцев за границей за необновление данных

09:04, 16 июля 2024
Украинцев за границей, которые не обновили данные, тоже будут ждать штрафы, но будет сложнее реализовать это.
В Минобороны сообщили, будут ли штрафовать украинцев за границей за необновление данных
Источник фото: Униан
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На военнообязанных украинцев за границей, которые не обновили данные в установленный срок, также будут наложены административные штрафы. Об этом заявила заместительница Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью YouTube-каналу «єПитання».

В то же время она отмечает, что реализовать это будет труднее.

«К сожалению, нет такого однозначного инструмента, каким образом это реализовать, потому что создается постановление об административном правонарушении, постановление должен принять человек, далее он должен заплатить штраф», – сказала представительница Минобороны.

Она отметила, что люди, которые находятся за границей, являются такими же гражданами государства, поэтому для них предусмотрена такая же административная ответственность, но «будет немного сложнее реализовать это».

«Посмотрим, как с Генеральным штабом будем с этим справляться», - добавила она.

Как писала «Судебно-юридическая газета» ранее, заместительница министра обороны объяснила, кого не оштрафуют за необновление данных.

Кроме того, она сообщила, кого могут объявить в розыск после 16 июля.

В Украине после 16 июля, истекают 60 дней, отведенных на обновление военно-учетных данных для военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в КГГА 15 июля заявили, что столичные ЦНАПы задействовали максимальный ресурс для работы с посетителями, поскольку значительно возросло количество обращений от военнообязанных, которые должны обновить свои данные до 16 июля.

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