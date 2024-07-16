У Міноборони повідомили, чи штрафуватимуть українців за кордоном за неоновлення даних

На українців за кордоном, які не оновили дані, теж чекатимуть штрафи, але буде складніше реалізувати це.

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На військовозобов'язаних українців за кордоном, які не оновили дані у встановлений термін, також накладитимуть адміністративні штрафи. Про це заявила заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв’ю YouTube-каналу «єПитання».

Водночас вона зауважує, що реалізувати це буде важче.

«На жаль, немає такого однозначного інструменту, яким чином це реалізувати, тому що створюється постанова про адміністративне правопорушення, постанову має прийняти людина, далі вона має сплатити штраф тощо», – сказала представниця Міноборони.

Вона зазначила, що люди, які перебувають за кордоном, є такими ж громадянами держави, тому для них передбачено таку саму адміністративну відповідальність, але «буде трошки складніше реалізувати це».

«Подивимось, як з Генеральним штабом будемо із цим справлятися», – додала вона.

Як писала «Судово-юридична газета» раніше, заступниця міністра оборони пояснила, кого не оштрафують за неоновлення даних.

Крім того, вона повідомила, кого можуть оголосити в розшук після 16 липня.

В Україні після 16 липня, спливають 60 днів, відведених на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років.

Як писала «Судово-юридична газета», у КМДА 15 липня заявили, що столичні ЦНАПи задіяли максимальний ресурс для роботи з відвідувачами, оскільки значно зросла кількість звернень від військовозобов’язаних, які мають оновити свої дані до 16 липня.

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