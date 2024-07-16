Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, кого не оштрафують за неоновлення даних

Якщо дані вже були в реєстрах, то штраф за неоновлення даних накладати не будуть, але якщо громадянин не повідомив свій телефон чи email – оштрафують.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко спробувала пояснити, що деяких осіб не будуть штрафувати за неоновлення даних. Про це вона розповіла в інтерв’ю ТСН.

«Були внесені зміни до примітки статті 210 КУпАП. Якщо людина не оновила свої дані – там декілька десятків полів, і при цьому у держави є обміни по цих даних з іншими реєстрами, то на людину такий штраф не накладається.

Це дуже людяна сервісна зміна.

Наприклад, дані про ПІБ і номер паспорту є в Демографічному реєстрі. Дані про наявність дітей є в реєстрі актів цивільного стану. Працівник ТЦК має зробити запит по цих реєстрах, отримати дані, і людину ми не вимушуємо бігти в ТЦК, щоб підтверджувати прізвище чи наявність дітей.

Будемо дивитися, як буде працювати ця норма, ми постійно ведемо роботу з ТЦК» - зазначила вона.

На питання, навіщо тоді взагалі було запроваджувати оновлення даних, якщо такі дані, як ім’я, і так є в держави, і запроваджувати відповідальність за неоновлення, Катерина Черногоренко заявила наступне.

«Контактні дані, електронна пошта, номер телефону і фактичне місце проживання – у держави немає таких даних. Такі дані може дати тільки людина. Тому що ми не відстежуємо фактичне місце проживання. Так само з номером телефону і електронною поштою» - зазначила вона.

«Тобто, якщо я веду нормальне життя, то мене не мають оштрафувати, навіть якщо я не заповнив Резерв+ чи не потрапив у ТЦК чи ЦНАП?» - уточнив ведучий.

На це заступниця міністра вказала, що внести дані – це обов’язок громадян, і у жодного реєстру не можна запитати певні дані. Тобто, надати їх можуть лише самі громадяни.

Отже, судячи з логіки Катерини Черногоренко, якщо громадянин не повідомив свій номер телефону чи email чи фактичне місце проживання, то він все одно отримає штраф після 16 липня.

Однак, якщо йдеться про одруження чи народження дитини, то ці дані і так є в держави. Тому неповідомлення в 7-денний строк ТЦК про такі події не має спричиняти накладення штрафу.

Також, за її словами, можна вимагати від ТЦК внести коректні дані, наприклад, якщо вона пройшла ВЛК, але в Реєстрі «Оберіг» це не відображається.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 19 травня набув сили Закон №3696-IX (законопроект 10379), який передбачає – якщо Міноборони як держатель Реєстру «Оберіг» має можливість самостійно отримати персональні дані з інших електронних ресурсів, то відповідальність за статтями 210 та 210-1 КУпАП за порушення правил військового обліку не настає.

Раніше ми писали, що суд скасував штраф 25,5 тисяч грн, який ТЦК наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про дружину, дітей і зміну місця роботи.

Як зазначив суд, за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.

Автор: Наталя Мамченко

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