В Одесі пляж «Ланжерон» забудовували без дозволів: керівнику підприємства оголошено підозру

16:01, 30 листопада 2025
Компанія самовільно звела частину готельного комплексу на узбережжі, чим завдала громаді Одеси понад 20 млн грн збитків.
Фото: city-afisha.od.ua
У Одесі директору компанії повідомили про підозру через самовільну забудову на пляжі «Ланжерон». Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Наразі перевіряється причетність інших осіб до схеми захоплення землі біля моря площею 0,0823 га на набережній пляжу «Ланжерон», оскільки за даними слідства директор компанії діяв у змові.

Розслідування встановило, що керівник ТОВ, прагнучи розширити площу для ведення бізнесу та збільшення прибутку,  самовільно звів частину готельного комплексу, спа-зони, басейни та інші зони відпочинку на земельній ділянці, яка йому не належала.

Так, фактично з 2022 року готельний комплекс працює, компанія отримує прибуток, а частина земельної ділянки, що була самовільно забудована, використовується безкоштовно.

Через такі дії місцевий бюджет недоотримує кошти та фактично територіальна громада Одеси цінною землею не розпоряджається. 

Внаслідок протиправних дій посадовця ТОВ та спільників територіальній громаді міста заподіяно понад 20 млн грн шкоди.

Наразі прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт майна підприємства задля забезпечення відшкодування завданої майнової шкоди.   

прокуратура Одеса

