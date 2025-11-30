  1. В Украине

В Одессе пляж «Ланжерон» застраивали без разрешений: руководителю предприятия объявлено о подозрении

16:01, 30 ноября 2025
Компания самовольно построила часть гостиничного комплекса на побережье, причинив общине Одессы ущерб более чем на 20 млн грн.
В Одессе пляж «Ланжерон» застраивали без разрешений: руководителю предприятия объявлено о подозрении
Фото: city-afisha.od.ua
В Одессе директору компании сообщили о подозрении из-за самовольной застройки на пляже «Ланжерон». Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

В настоящее время проверяется причастность других лиц к схеме захвата земли у моря площадью 0,0823 га на набережной пляжа «Ланжерон», поскольку, по данным следствия, директор компании действовал в сговоре.

Расследование установило, что руководитель ООО, стремясь расширить площадь для ведения бизнеса и увеличить прибыль, самовольно возвел часть гостиничного комплекса, спа-зоны, бассейны и другие зоны отдыха на земельном участке, который ему не принадлежал.

Так, фактически с 2022 года гостиничный комплекс работает, компания получает прибыль, а часть земельного участка, которая была самовольно застроена, используется бесплатно.

Из-за таких действий местный бюджет недополучает средства, и фактически территориальная громада Одессы не распоряжается ценным участком земли.

В результате противоправных действий должностного лица ООО и его сообщников территориальной громаде города нанесено более 20 млн грн ущерба.

В настоящее время прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте имущества предприятия для обеспечения возмещения причиненного имущественного ущерба.

прокуратура Одесса

