В Одессе пляж «Ланжерон» застраивали без разрешений: руководителю предприятия объявлено о подозрении
В Одессе директору компании сообщили о подозрении из-за самовольной застройки на пляже «Ланжерон». Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
В настоящее время проверяется причастность других лиц к схеме захвата земли у моря площадью 0,0823 га на набережной пляжа «Ланжерон», поскольку, по данным следствия, директор компании действовал в сговоре.
Расследование установило, что руководитель ООО, стремясь расширить площадь для ведения бизнеса и увеличить прибыль, самовольно возвел часть гостиничного комплекса, спа-зоны, бассейны и другие зоны отдыха на земельном участке, который ему не принадлежал.
Так, фактически с 2022 года гостиничный комплекс работает, компания получает прибыль, а часть земельного участка, которая была самовольно застроена, используется бесплатно.
Из-за таких действий местный бюджет недополучает средства, и фактически территориальная громада Одессы не распоряжается ценным участком земли.
В результате противоправных действий должностного лица ООО и его сообщников территориальной громаде города нанесено более 20 млн грн ущерба.
В настоящее время прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте имущества предприятия для обеспечения возмещения причиненного имущественного ущерба.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.