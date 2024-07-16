Заместительница министра обороны Катерина Черногоренко объяснила, кого не оштрафуют за необновление данных

Если данные уже были в реестрах, то штраф за необновление данных накладывать не будут, но если гражданин не сообщил свой телефон или email – оштрафуют.

Заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко попыталась объяснить, что некоторых лиц не будут штрафовать за необновление данных. Об этом она рассказала в интервью ТСН.

«Были внесены изменения в примечание к статье 210 КУоАП. Если человек не обновил свои данные – там несколько десятков полей, и при этом у государства есть обмены по данным с другими реестрами, то на человека такой штраф не налагается.

Это очень человечная сервисная смена.

Например, данные о ФИО и номере паспорта есть в Демографическом реестре. Данные о наличии детей находятся в реестре актов гражданского состояния. Работник ТЦК должен запросить эти реестры, получить данные, и человека мы не заставляем бежать в ТЦК, чтобы подтверждать фамилию или наличие детей.

Будем смотреть, как будет работать эта норма, мы постоянно ведем работу по ТЦК», - отметила она.

На вопрос, зачем тогда вообще было вводить обновление данных, если такие данные, как имя, и так есть у государства, и вводить ответственность за необновление, Катерина Черногоренко заявила следующее.

«Контактные данные, электронная почта, номер телефона и фактическое место жительства – у государства нет таких данных. Такие данные может предоставить только человек. Потому что мы не отслеживаем фактическое местожительство. Так же с номером телефона и по электронной почте» - отметила она.

«То есть если я веду нормальную жизнь, то меня не должны оштрафовать, даже если я не заполнил Резерв+ или не попал в ТЦК или ЦНАП?» – уточнил ведущий.

На это заместитель министра указала, что внести данные – это обязанность граждан, и ни у одного реестра нельзя спросить определенные данные. То есть предоставить их могут только сами граждане.

Итак, судя по логике Катерины Черногоренко, если гражданин не сообщил свой номер телефона или email или фактическое место жительства, он все равно получит штраф после 16 июля.

Однако, если речь идет о браке или рождении ребенка, то эти данные и так есть у государства. Поэтому несообщение в 7-дневный срок ТЦК о таких событиях не должно влечь наложение штрафа.

Также, по ее словам, можно потребовать от ТЦК внести корректные данные, например, если человек прошел ВЛК, но в Реестре «Оберег» это не отражается.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 19 мая вступил в силу Закон №3696-IX (законопроект 10379), предусматривающий – если Минобороны как держатель Реестра «Оберег» имеет возможность самостоятельно получить персональные данные из других электронных ресурсов, то ответственность по статьям 210 и 210-1 КУоАП за нарушение правил военного учета не наступает.

Ранее мы писали, что суд отменил штраф 25,5 тысяч грн, который ТЦК наложил на мужчину за то, что тот не сообщил о жене, детях и смене места работы.

Как отметил суд, по новому законодательству человека нельзя штрафовать за неуведомление данных, которые и так есть у государства.

Автор: Наталя Мамченко

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