Нардепа Николая Задорожного исключили из партии «Слуга Народа»

На заседании дисциплинарной комиссии политической партии «Слуга народа» было принято решение исключить из рядов партии нардепа.

Источник фото: shostka.online

Как стало известно в понедельник, 15 июля, НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета на Сумщине и организации его получения. По данным СМИ, речь идет о народном депутате Николае Задорожном.

В пресс-службе политической партии «Слуга народа» заявили, что приняли решение исключить из рядов партии нардепа.

«15 июля состоялось заседание дисциплинарной комиссии политической партии «Слуга Народа», на котором было принято решение исключить из рядов партии народного депутата Николая Задорожнего. Правоохранительные органы объявили ему подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины», - говорится в заявлении политпартии.

В НАБУ сообщили:

«Как установило следствие, в марте 2024 года нардеп выразил просьбу председателю сельского совета на Сумщине предоставить неправомерную выгоду за непрепятствование в проведении тендера по ремонту водопровода в Ахтырском районе Сумской области. Его «откат», как выяснили НАБУ и САП, составлял 10% от общей суммы заключенного контракта, а еще 4% предназначались для местных правоохранителей, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По данным следствия, речь идет в общей сложности о сумме 3,4 млн грн».

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