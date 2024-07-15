НАБУ та САП повідомили про підозру у хабарництві нардепу Миколі Задорожньому

Народному депутату оголосили підозру у проханні надати хабаря.

НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання про підозру у проханні надати неправомірну вигоду голові сільської ради на Сумщині та організації її одержання. Про це сказано у повідомленні Національного антикорупційного бюро України.

«Як встановило слідство, у березні 2024 року нардеп висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області. Його «відкат», як з’ясували НАБУ і САП, становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4 % призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За даними слідства, йдеться загалом про суму 3,4 млн грн», - сказано у повідомленні НАБУ.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що дії нардепа кваліфікували за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Вирішується питання обрання запобіжного заходу.

Встановлюються інші причетні особи до вчинення вказаного злочину.

За даними ЗМІ, мова йде про народного депутата Миколу Задорожнього.

Джерело фото: САП / фото зроблено під час проведення слідчих дій

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.