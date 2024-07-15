НАБУ и САП сообщили о подозрении во взяточничестве нардепу Николаю Задорожному

Народному депутату объявили подозрение в просьбе предоставить взятку.

НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины IX созыва о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета на Сумщине и организации его получения. Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Как установило следствие, в марте 2024 года нардеп выразил просьбу председателю сельского совета на Сумщине предоставить неправомерную выгоду за непрепятствование в проведении тендера по ремонту водопровода в Ахтырском районе Сумской области. Его «откат», как выяснили НАБУ и САП, составлял 10% от общей суммы заключенного контракта, а еще 4% предназначались для местных правоохранителей, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По данным следствия, речь идет в общей сложности о сумме 3,4 млн грн», - говорится в сообщении НАБУ.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что действия нардепа квалифицировали по ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Решается вопрос избрания меры пресечения.

Устанавливаются другие причастные лица к совершению указанного преступления.

По данным СМИ, речь идет о народном депутате Николае Задорожном.

Источник фото: САП / фото сделано во время проведения следственных действий

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