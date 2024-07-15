В Литве возвращают платное обучение для украинских студентов

Студенты, которые уже поступили в вуз, смогут закончить его без оплаты за обучение.

Источник фото: Shutterstock

Власти Литвы с сентября перестанут покрывать плату на обучение украинских студентов. Об этом заявили в литовском Министерстве образования, пишет издание «LRT».

Студенты из Украины, которые уже поступили в вуз, смогут закончить его без оплаты за обучение. Но с сентября такая возможность будет недоступна новым студентам.

«Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, и на данный момент нет необходимости переводить обучение в другие места», - добавили в ведомстве.

Поэтому, как уточняет «LRT», начиная с этого года, украинцы, получившие полное среднее образование и сдавшие выпускные экзамены в Литве, будут подлежать тем же общим правилам приема, что и граждане Литвы, и смогут подавать документы на государственные места в государственных университетах и колледжах.

Однако, несмотря на такое решение, некоторые высшие учебные заведения решили продолжить полное или частичное финансирование обучения украинских студентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.