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В Литве возвращают платное обучение для украинских студентов

19:22, 15 июля 2024
Студенты, которые уже поступили в вуз, смогут закончить его без оплаты за обучение.
В Литве возвращают платное обучение для украинских студентов
Источник фото: Shutterstock
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Власти Литвы с сентября перестанут покрывать плату на обучение украинских студентов. Об этом заявили в литовском Министерстве образования, пишет издание «LRT».

Студенты из Украины, которые уже поступили в вуз, смогут закончить его без оплаты за обучение. Но с сентября такая возможность будет недоступна новым студентам.

«Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, и на данный момент нет необходимости переводить обучение в другие места», - добавили в ведомстве.

Поэтому, как уточняет «LRT», начиная с этого года, украинцы, получившие полное среднее образование и сдавшие выпускные экзамены в Литве, будут подлежать тем же общим правилам приема, что и граждане Литвы, и смогут подавать документы на государственные места в государственных университетах и колледжах.

Однако, несмотря на такое решение, некоторые высшие учебные заведения решили продолжить полное или частичное финансирование обучения украинских студентов.

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