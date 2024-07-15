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Глава Антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина не исключает переаттестацию отдельных сотрудников НАБУ

18:49, 15 июля 2024
Анастасия Радина: если в результате служебных расследований НАБУ окажется несостоятельным, мы будем вынуждены предложить и другие законодательные изменения, призванные восстановить доверие к органу в частности переаттестацию отдельных сотрудников НАБУ.
Глава Антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина не исключает переаттестацию отдельных сотрудников НАБУ
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Председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина не исключает законодательную инициативу по переаттестации отдельных сотрудников НАБУ. Об этом она сообщила по результатам заседания Комитета в помещении НАБУ 15 июля, посвященного вероятным ливням информации по делам НАБУ.

«Основное, что удалось узнать — в течение одного месяца, то есть до 15 августа, услышать от НАБУ о результатах одного из служебных расследований и предлагаемые дисциплинарной комиссией санкции в отношении причастных лиц. Финальное решение по увольнению причастных лиц должен принять директор НАБУ — это его непосредственная ответственность.

Комитет ожидает от бюро результатов за указанный срок, а также проведет отдельное заседание по заслушиванию результатов расследования» - указала она.

«Важно зафиксировать также следующее:

  1. Отдельного служебного расследования по утечке информации по расследованиям — нет. В рамках служебного расследования рассматриваются исключительно вероятное давление на обличителя и незаконные указания детективам.
  2. Директор НАБУ проинформировал, что сейчас Первый заместитель директора НАБУ не проходил полиграф, на который его приглашали (неоднократно) в рамках служебного расследования внутри НАБУ. Он выбрал пройти какой-то другой полиграф, организованный им самостоятельно.
  3. Присутствующий на заседании комитета руководитель САП отметил, что, по его мнению, система предохранителей в НАБУ не сработала из-за чрезмерной концентрации полномочий в руках одного лица, который руководил и конкурсной, и дисциплинарной комиссией, и координировал детективов и оперативное подразделение. Это лицо — первый заместитель директора НАБУ. Напомню, Первый заместитель директора НАБУ по закону не является руководителем органа досудебного расследования, а значит, не несет ответственности за следствие, а также не имеет срока полномочий. Работаем над решением, которое системно решит эту проблему.

Если в результате служебных расследований НАБУ окажется несостоятельным, мы будем вынуждены предложить и другие законодательные изменения, призванные восстановить доверие к органу. В частности, речь может идти и о переаттестации отдельных сотрудников бюро» - подчеркнула Радина.

Напомним, 12 июля первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава заявил, что прошел детектор лжи и «именно из-за принципиальной позиции и безапелляционного стремления бороться с коррупцией была развернута мощная дискредитационная кампания на основе безосновательных обвинений и клеветы».

Автор: Наталя Мамченко 

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Глава Антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина не исключает переаттестацию отдельных сотрудников НАБУ

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