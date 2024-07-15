Глава Антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина не исключает переаттестацию отдельных сотрудников НАБУ

Анастасия Радина: если в результате служебных расследований НАБУ окажется несостоятельным, мы будем вынуждены предложить и другие законодательные изменения, призванные восстановить доверие к органу в частности переаттестацию отдельных сотрудников НАБУ.

Председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина не исключает законодательную инициативу по переаттестации отдельных сотрудников НАБУ. Об этом она сообщила по результатам заседания Комитета в помещении НАБУ 15 июля, посвященного вероятным ливням информации по делам НАБУ.

«Основное, что удалось узнать — в течение одного месяца, то есть до 15 августа, услышать от НАБУ о результатах одного из служебных расследований и предлагаемые дисциплинарной комиссией санкции в отношении причастных лиц. Финальное решение по увольнению причастных лиц должен принять директор НАБУ — это его непосредственная ответственность.

Комитет ожидает от бюро результатов за указанный срок, а также проведет отдельное заседание по заслушиванию результатов расследования» - указала она.

«Важно зафиксировать также следующее:

Отдельного служебного расследования по утечке информации по расследованиям — нет. В рамках служебного расследования рассматриваются исключительно вероятное давление на обличителя и незаконные указания детективам. Директор НАБУ проинформировал, что сейчас Первый заместитель директора НАБУ не проходил полиграф, на который его приглашали (неоднократно) в рамках служебного расследования внутри НАБУ. Он выбрал пройти какой-то другой полиграф, организованный им самостоятельно. Присутствующий на заседании комитета руководитель САП отметил, что, по его мнению, система предохранителей в НАБУ не сработала из-за чрезмерной концентрации полномочий в руках одного лица, который руководил и конкурсной, и дисциплинарной комиссией, и координировал детективов и оперативное подразделение. Это лицо — первый заместитель директора НАБУ. Напомню, Первый заместитель директора НАБУ по закону не является руководителем органа досудебного расследования, а значит, не несет ответственности за следствие, а также не имеет срока полномочий. Работаем над решением, которое системно решит эту проблему.

Если в результате служебных расследований НАБУ окажется несостоятельным, мы будем вынуждены предложить и другие законодательные изменения, призванные восстановить доверие к органу. В частности, речь может идти и о переаттестации отдельных сотрудников бюро» - подчеркнула Радина.

Напомним, 12 июля первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава заявил, что прошел детектор лжи и «именно из-за принципиальной позиции и безапелляционного стремления бороться с коррупцией была развернута мощная дискредитационная кампания на основе безосновательных обвинений и клеветы».

Автор: Наталя Мамченко

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