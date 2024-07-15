Глава Антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина не исключает переаттестацию отдельных сотрудников НАБУ

Председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина не исключает законодательную инициативу по переаттестации отдельных сотрудников НАБУ. Об этом она сообщила по результатам заседания Комитета в помещении НАБУ 15 июля, посвященного вероятным ливням информации по делам НАБУ.
«Основное, что удалось узнать — в течение одного месяца, то есть до 15 августа, услышать от НАБУ о результатах одного из служебных расследований и предлагаемые дисциплинарной комиссией санкции в отношении причастных лиц. Финальное решение по увольнению причастных лиц должен принять директор НАБУ — это его непосредственная ответственность.
Комитет ожидает от бюро результатов за указанный срок, а также проведет отдельное заседание по заслушиванию результатов расследования» - указала она.
«Важно зафиксировать также следующее:
Если в результате служебных расследований НАБУ окажется несостоятельным, мы будем вынуждены предложить и другие законодательные изменения, призванные восстановить доверие к органу. В частности, речь может идти и о переаттестации отдельных сотрудников бюро» - подчеркнула Радина.
Напомним, 12 июля первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава заявил, что прошел детектор лжи и «именно из-за принципиальной позиции и безапелляционного стремления бороться с коррупцией была развернута мощная дискредитационная кампания на основе безосновательных обвинений и клеветы».
Автор: Наталя Мамченко
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