Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава: «Прошел полиграф, к сливам не причастен»

Гизо Углава заявил, что прошел детектор лжи и «именно из-за принципиальной позиции и безапелляционного стремления бороться с коррупцией, была развернута мощная дискредитационная кампания на основе безосновательных обвинений и клеветы».

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава заявил, что инициировал и прошел полиграф.

«Готовность к его прохождению я декларировал перед должностными лицами НАБУ, международными партнерами и обществом, как только сведения о наличии уголовного производства по «сливам информации» стали известны публично.

Вывод: к ливням не причастен!» – заявил он.

Также он привел результаты полиграфа.

«Должность первого заместителя Директора я занимаю с 2015 года. Это 9 лет упорного труда по развитию современного и независимого правоохранительного органа и успешной антикоррупционной деятельности.

Именно из-за принципиальной позиции и безапелляционного стремления бороться с коррупцией была развернута мощная дискредитационная кампания на основе безосновательных обвинений и клеветы.

Напомню, отстранился я самостоятельно и сразу после того, как появились упреки о моей будто причастности к сливам. Сделал это для полного и объективного расследования дела, всесторонне способствовал проведению расследования, в связи с чем дал необходимые показания.

Полиграф для подтверждения правдивости моих показаний и моей позиции проходил также по собственной инициативе, поскольку задекларированное мной требование о необходимости не было услышано и учтено.

Необоснованная медийная атака по мне продолжается и сейчас. Учитывая это, могу сделать только один вывод - все эти действия преследуют цель уничтожить мою репутацию» - подчеркнул Гизо Углава.

Напомним, что 24 мая стало известно, что директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения служебных обязанностей и руководства. Такое решение было принято, чтобы обеспечить объективное расследование вероятной утечки данных.

Автор: Наталя Мамченко

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