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Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава: «Пройшов поліграф, до зливів не причетний»

11:16, 12 липня 2024
Гізо Углава заявив, що пройшов детектор брехні і «саме через принципову позицію та безапеляційне прагнення боротись з корупцією, була розгорнута потужна дискредитаційна кампанія на основі безпідставних звинувачень та наклепу».
Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава: «Пройшов поліграф, до зливів не причетний»
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Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив, що ініціював та пройшов поліграф.

«Готовність до його проходження я декларував перед службовими особами НАБУ, міжнародними партнерами та суспільством, як тільки відомості про наявність кримінального провадження щодо «зливів інформації» стали відомі публічно.

Висновок: до зливів не причетний!» - заявив він.

Також він навів результати поліграфу.

«Посаду Першого заступника Директора я обіймаю з 2015 року. Це 9 років наполегливої праці з розбудови сучасного і незалежного правоохоронного органу та успішної антикорупційної діяльності.

Саме через принципову позицію та безапеляційне прагнення боротись з корупцією, була розгорнута потужна дискредитаційна кампанія на основі безпідставних звинувачень та наклепу.

Нагадаю, відсторонився я самостійно і одразу після того, як з’явилися закиди про мою ніби то причетність до зливу. Зробив це для повного та об’єктивного розслідування справи, всебічно сприяв проведенню розслідування, у звʼязку з чим надав необхідні покази.

Поліграф для підтвердження правдивості моїх показів та моєї позиції проходив також з власної ініціативи, оскільки задекларована мною вимога щодо його необхідності не була почута та врахована.

Необґрунтована медійна атака щодо мене продовжується і зараз. Зважаючи на це, можу зробити лише один висновок - всі ці дії мають на меті знищити мою репутацію» - підкреслив Гізо Углава.

Нагадаємо, що 24 травня стало відомо, що директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос усунув свого першого заступника Гізо Углаву від виконання службових обов'язків та керівництва. Таке рішення було ухвалено, щоб забезпечити об'єктивне розслідування ймовірного витоку даних.

 

Автор: Наталя Мамченко 

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