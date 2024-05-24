НАБУ усунуло Гізо Углаву від керівництва

Національне антикорупційне бюро повідомляє, що від керівництва НАБУ усунуто першого заступника Гізо Углаву.

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос усунув свого першого заступника Гізо Углаву від виконання службових обов'язків та керівництва. Про це повідомляє НАБУ.

Таке рішення було ухвалено, щоб забезпечити об'єктивне розслідування ймовірного витоку даних.

«Для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації, наказом Директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто Першого заступника Директора НАБУ від виконання посадових обов’язків та керівництва, закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами. Про перебіг та результати досудового розслідування будемо інформувати громадськість.

Наголошуємо, що керівництво та колектив Бюро максимально зацікавлені в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування за цим фактом», — йдеться у повідомленні.

Раніше у НАБУ зазначили, що мають достатньо ресурсу для здійснення розслідування щодо можливого витоку інформації.

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